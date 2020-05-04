В Ростовской области врачи пожаловались на отсутствие туалетов для больных COVID-19

04.05.2020, 3:54, Разное

В Ростовской области врачи Константиновской районной больницы записали видеообращение к губернатору Василию Голубеву, в котором пожаловались на отсутсвие туалетов для больных COVID-19. Видео размещено в паблике «Ростов Главный».

Врачи столкнулись с проблемами после госпитализации заразившейся коронавирусной инфекцией женщины: в бывших детских боксах, которые переделали в палаты для пациентов с COVID-19, нет изолированных туалетов. Так как больным нельзя покидать боксы, роль туалетов выполняет обычное ведро, рассказали медики.

«Горшок у нее (пациентки — прим.) — так называемое 10-литровое ведро с дезраствором, — рассказывает автор видео. — Средний медперсонал выносит этот „туалет“, ставит в пятый бокс, он 15–20 минут обеззараживается под кварцем, потом его несут по коридору в общественный туалет».

Автор видео утверждает, что в больнице не создана система безопасности с разделением инфекционного отделения на «чистую» и «грязную» зоны.

«Точнее, „грязные“ зоны — они везде, „чистые“ отсутствуют, — рассказывает гражданка за кадром. — Кроме того, мы обязаны отчитываться за противочумные костюмы. Нужно их высушить и сдать на отчет в бухгалтерию. А как это? Я, техничка, должна вытащить их из вот этого бачка (автор видео показывает контейнеры для сбора медицинских отходов повышенного класса опасности), натянуть здесь веревки, сушить».

Видео, судя по всему, записала одна из санитарок, возмущенная организацией работы и отношением чиновников, которые, по ее словам, постоянно звонят и «упрекают доплатами», положенными медикам за лечение ковидных больных.

Однако, после публикации видео, в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом заявили, что Константиновская районная больница не предназначена для лечения пациентов с коронавирусом, поэтому кварцевание экскрементов и одноразовых халатов было инициативой сотрудников.

«Учреждение соответствует нормативам оказания медицинской помощи. Но не в случае с ковидным больным. Женщину нужно была сразу доставить в госпиталь Вологодонска. Этот факт является предметом служебного расследования», — заявили в пресс-центре, добавив, что персонал, контактировавший с больной, взят под медицинское наблюдение.