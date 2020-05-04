 

Больше 10 тыс. за сутки: коронавирус в России поставил новый рекорд

04.05.2020, 3:45, Разное

Сообщается о 10 633 случаях заражения коронавирусом в России за последние сутки. Заболевшие COVID-19 выявлены в 85 регионах страны. Общее число зараженных в нашей стране составило 134 687.

Больше всего заболевших коронавирусом в Москве. В столице за истекшие сутки выявлено 5958 новых случаев. Это почти на 400 случаев больше, чем днем ранее.

Напомним, что 30 апреля о заражении коронавирусом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства был госпитализирован с температурой 39. Позже сообщалось о госпитализации министра строительства Владимира Якушева.

В России до 12 мая включительно действует режим всеобщей изоляции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что карантин из-за коронауируса придется продлевать, если россияне будут игнорировать ограничительные меры.

Всего в мире коронавирусом заразились более 3,2 миллиона человек. Из них в США – более миллиона. В Испании и Италии – более 200 тысяч заболевших. Тем не менее власти этих стран начали постепенное ослабление ограничительных мер: в Испании разрешены прогулки и занятия на свежем воздухе, а в Италии открываются достопримечательности.

Ученые делают нетушительные прогнозы о распространеии коронавируса. По их мнению, вспышки COVID-19 будут происходить в течение нескольких лет, а закончится эпидемия только когда переболеет большая часть населения планеты.



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