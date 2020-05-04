 

Степаненко объяснила исчезновение шоу “Еще не вечер” из эфира

04.05.2020, 3:45, Разное

Новое шоу Елены Степаненко “Еще не вечер” стартовало в эфире 12 апреля. Зрителям показали лишь два выпуска. Гостями первого стали Ефим Шифрин и Елена Воробей, а приглашенными звездами второго – Ольга Бузова и Евгений Папунаишвили. Кстати, благодаря ведущей “Дома-2” у Елены Григорьевны появился личный инстаграм-аккаунт. Теперь Степаненко с радостью общается с поклонниками и делится закулисными подробностями.

Там же артистка решила объяснить, почему шоу “Еще не вечер” не выйдет в эфир в ближайшее воскресенье. Оказывается, передача появится на ТВ после майских праздников. А пока продолжаются съемки. Степаненко поинтересовалась у фанатов, кого они хотели бы видеть в качестве гостей в шоу. Кроме того, Елена Григорьевна пообещала, что передача “Еще не вечер” изменится в лучшую сторону.

Очевидно, съемки будут проходить без зрителей в студии, как это делают все телевизионные программы во время пандемии.

Напомним, Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном удивительно похорошела. Знаменитость сбросила порядка 40 килограммов, а также сделала свой внешний вид более современным.

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Публикация от Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) 2 Май 2020 в 5:51 PDT



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