Коронавирус выявлен у 3,5 млн человек

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04.05.2020, 3:30, Новости дня

Свыше 3,5 млн случаев коронавируса выявлено в мире, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, подтверждено 3 млн 502 тыс. 126 случаев коронавируса, скончались 247 тыс. 107 человек, выздоровели 1 млн 119 тыс. 817 пациентов, передает ТАСС.

При этом 1,15 млн случаев COVID-19 приходится на США, где умерли более 67,4 тыс. человек.

На сайте worldometers.info сообщается, что в мире зафиксировано свыше 3 млн 563 тыс. случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 248 тыс. 137 человек.

С понедельника в некоторых странах смягчают ограничения, которые ввели, чтобы помешать распространению коронавируса. В частности, ограничения решили ослабить в Италии, Испании, Бельгии, Греции, на Кипре, в Польше, Сербии, Канаде, Армении и Казахстане.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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