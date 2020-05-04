Личное: Биполярка и оборонка

04.05.2020, 3:26, Разное

Концерн «РТИ Системы» входит в сотню крупнейший оборонных компаний мира. Занимается созданием информационных средств ракетно-космической обороны, организацией технической эксплуатации систем предупреждения о ракетном нападении, осуществляет контроль космического пространства, противоракетной обороны и т.д.

Достаточно серьёзно звучит?

Евгений Новицкий (в коллаже — слева) — один из руководителей «РТИ Системы». Леся Кафельникова — единственная дочь теннисиста Евгений Кафельникова. Очень проблемная, на мой взгляд, девушка. То в рехабе от наркомании лечится, то вены себе режет.



Фото: Википедия, Соцсети

Пути этих двух человек могут и, скорее всего, уже пересеклись в непринуждённой домашней обстановке.

Как я уже писала, Леся, по слухам, встречается с сыном Новицкого Вовкой.

В разгар пандемии коронавируса, когда народ уже много недель сидит без работы в отпуске «за свой счёт», малый и средний бизнес рушится в прямом смысле этого слова, больницы не справляются с наплывом заражённых, люди напуганы и озлоблены, Вовка арендует лам и альпак и развлекает ими Лесю.

Альпаки (или ламы?) побывали и в доме родителей Вовки. На фото слева к животному лезет Вовкина мама, на фото справа — Леся.



Фото: Соцсети

Всё очень хорошо: уютно, по-семейному. Жрать этим людям есть что. Им — тупо скучно. Вот поцелуйчиками с экзотическими животными тоску разгоняют, в отличие от простых людей, которым, простите, скоро будет нечего жрать.

В общем, пока детишки и жёны некоторых власть имущих лижутся с ламами, простые люди проходят в реале очередной квест под названием «Игра на выживание». На этом можно было бы и закончить пост, если бы не один нюанс.

Как я уже сказала выше: Вовкин папка входит в число руководителей одного их крупнейших оборонных концернов страны, а Вовкина любовь — Леся Кафельникова — прославилась нестабильностью своей психики, признавалась в интервью в биполярном расстройстве, резала вены и лечилась от наркомании.

Процитирую Лесю:

Мне поставили психоз, у меня были полные крики. Я не чувствую физической боли, меня разрывает изнутри…. Я же не знаю, что буду завтра делать. Я не хочу больше обещать. Прямо сейчас я не употребляю, слежу за своим питанием, карьерой. Но я не могу сказать, что будет завтра, у меня биполярка.



А теперь представьте: Леся со своим психозом, «полными криками», биполяркой, ламами и альпаками оказывается в тихой домашней обстановке одного из тех, кто непосредственно отвечает за оборону нашей с вами страны. За одним столом. Под одной крышей.

Что Леся может услышать?

Что может понять?

Что не понять и переврать?

Что вывалить в Сеть и не только?