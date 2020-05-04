Мнение: Медицинская диктатура

04.05.2020, 3:15, Разное

Министр здравоохранения Мурашко заявил, что часть ограничений останется и после прекращения карантинных мероприятий до появления вакцины. Кроме того, он не исключил введения паспорта иммунитета к коронавирусу.

Строго говоря, закладываются основы нового варианта крепостного права, причем жесткого и практически безальтернативного. С одной стороны, ограничения под вывеской заботы о здоровье нации можно вводить явочным порядком, минуя любые конституционные ограничения и законодательные процедуры – и мы уже находимся в этом сюжете. С другой – деление населения на "чистых" и "нечистых" через паспорт иммунитета тоже может носить произвольный характер, так как всегда можно заявить, что иммунитет к данной болезни имеет "срок годности", а значит – свою "чистоту" придется подтверждать регулярно. При этом отказ от вакцинации будет равносилен поражению в правах, включая гражданские и права человека. И, конечно, контроль за перемещениями.

Пропаганда обрушит на нас вал демагогии, согласно которой "изгои", не желающие включаться в государственные программы, несут угрозу обществу и подлежат изоляции либо принудительным мероприятиям по вакцинированию. Любые протесты будут жестко гаситься по принципу "больше трех не собираться" во избежание заражения.

Возникает вполне очевидный концлагерь, поначалу принудительный, а затем – и вполне добровольный, в котором само население, затерроризированное страшными рассказами, будет охотиться на "чумных" и "прокаженных". Технически создать подобный сценарий вполне возможно, однако он потребует гораздо больших усилий по созданию системы государственного контроля и террора, Правда, чисто ресурсно даже такая полумертвая экономика как российская может его потянуть, если будут ликвидированы социальные гарантии – пенсии, пособия, гарантированный минимум зарплаты, которые можно будет заменить на продуктовые и вещевые пайки и наборы согласно рангам и степеням полезности конкретного человека для диктатуры.

Другой вопрос, что любая диктатура должна опираться на организационный ресурс, который в нашей стране очень невелик. Это слабое место любого варианта любого российского фашизма. Он потребует жесткой централизованной системы управления, которой на сегодняшний момент просто нет. Да и мотивация сегодняшней элиты принципиально иная – для нее власть нужна лишь для одного – грабежа территории. В рамках нового порядка грабеж теряет содержательный смысл, а потому так или иначе, но будет востребована новая номенклатура, которая объективно должна будет снести нынешнюю. В этом смысле создание "медицинской" диктатуры для нынешнего поколения российской правящей знати закончится ее маргинализацией и удалением с политической площадки. Но если она будет пытаться оставить всё как есть – то её все равно снесут, так как система уже пошла вразнос.

Любое решение для правящей сегодня знати оказывается гибельным, за неё нет ни одного рационального решения. Поэтому мы будем видеть и дальше хаотические шаги, нарастание деструктивных процессов и в конечном итоге – крах любых проектов, которые будут пытаться продвигать любые сегодняшние группировки. Президент, понятно, будет прятаться и дальше, так как ничего другого в критической обстановке он не умеет. Возможно, он даже попытается что-то предпринять, но скорее всего, это только приблизит крах самой системы и его личный уход.

Будь в стране дееспособная в управленческом отношении власть, установление медицинской диктатуры было бы неизбежным – это сегодня становится общемировым трендом, крайне удобным для разрешения несбалансированных глобальных противоречий. Однако в силу внутренних причин российская номенклатура не вытянет переход в новый миропорядок, а даже если и вытянет (каким-то чудом) – то для нее там места все равно нет. Отдельные представители, конечно, останутся, как остались существенно эволюционировавшие остатки динозавров, но появление новых видов, более успешных, чем нынешние, становится неизбежным.