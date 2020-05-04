Украина потеряла транзит газа в Турцию, Болгарию и Грецию – оператор украинской ГТС

04.05.2020, 3:08, Новости дня

После запуска первой части газопровода “Турецкий поток” прекратился транзит российского газа через Украину в три европейские страны. Об этом 3 мая в Facebook сообщил глава компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон.

“Приходится констатировать, что после запуска первой нитки “Турецкого потока” Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию). После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки “Турецкого потока” Украина еще потеряет часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд м³)”, – написал он.

Глава “Оператора ГТС Украины” отметил, что вторая нитка “Турецкого потока” будет запущена в конце 2020 года или в начале 2021-го.

“Поэтому критически важно не допустить окончания строительства “Северного потока – 2″, так как это приведет к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это $2,5–3 млрд ежегодного дохода от транзита”, – объяснил Макогон.

К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого Потока, Украина фактически полностью… Posted by Sergiy Makogon on Pühapäev, 3. mai 2020

30 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз України” и российский “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

8 января 2020 года в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод “Турецкий поток”, соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод “Турецкий поток” состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”.

По словам главы НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу “Турецкий поток”.