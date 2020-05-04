 

Парасюк: Знаете, почему Порошенко не посадил меня за Майдан? Они же тоже версию рассматривали, что я убийца

04.05.2020, 3:08, Новости дня

Участник Евромайдана, бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что при пятом президенте Петре Порошенко его могли посадить за события 2014 года. Об этом он сообщил в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца, который ходил с автоматом и расстреливал всех направо и налево. Потому что – а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность? Понимаете?” – объяснил Парасюк.

По его словам, ему несколько раз могли объявить подозрение, но “всегда от этого подозрения убегали”.

“[Бывший генпрокурор Украины Юрий] Луценко набирал и говорил: “Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки – и пусть лежат”. Потому что вы себе представляете, как во времена Порошенко объявляют подозрение майдановцу за то, что он противостоял “Беркуту”? Это равносильно самоубийству, просто взять и самого себя застрелить”, – сказал Парасюк.

Он подчеркнул, что у участников Евромайдана было охотничье оружие – карабины.

Парасюк: Зеленский сейчас – это Кашпировский, который на телевидении рассказывает о коронавирусе, а Аваков – президент и премьер в одном лице. Читайте полную версию интервью

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

Парасюк сообщил, что участники Евромайдана использовали одно оружие на нескольких человек.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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