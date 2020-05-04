Садовый: Нужно остановить преследование мэра Черкасс

04.05.2020, 3:08, Новости дня

Следует прекратить преследование мэра Черкасс Анатолия Бондаренко за решение городского совета смягчить карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции. Об этом 2 мая заявил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

“Правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантинных ограничений. Такое предложение Львов отправил в Кабмин еще в среду. Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общины. Нам нужны единство и здравый смысл”, – написал он.

Мэр Львова считает, что “за всеми публичными перепалками рискуем забыть, что учимся жить с коронавирусом”.

“Самое меньшее, что я бы хотел сейчас получить, – это коллапс в органах государственной или местной власти. Поэтому каждый шаг должен быть взвешенным”, – заявил Садовый.

За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз… Posted by Андрій Садовий on Laupäev, 2. mai 2020

Слова в поддержку Бондаренко выражены и на неавторизованной странице в Facebook мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

“Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин – один для всех, а не для избранных”, – написал он 2 мая.

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В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.