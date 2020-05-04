США обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19 ради медицинских товаров

04.05.2020, 3:08, Новости дня

Китай скрывал информацию об опасности коронавируса, чтобы закупить товары медицинского назначения, свидетельствуют документы разведки США.

Associated Press со ссылкой на доклад разведки пишет, что Китай нарастил импорт и снизил экспорт медицинских товаров, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

По версии разведки США, Пекин почти весь январь утаивал от Всемирной организации здравоохранения достоверные данные о коронавирусе, чтобы покупать медицинскую продукцию в других странах и запастись необходимыми для борьбы с COVID-19 товарами, передает РИА «Новости».

Утверждается, что китайская сторона скрывали резкий рост импорта лицевых масок, хирургических халатов и перчаток.

Как следует из документа, выводы основаны на 95-процентной вероятности того, что изменения в импорте и экспорте Китая были за пределами нормы.