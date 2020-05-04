Трамп “прорвал” карантин, потеряв свой железный аргумент

04.05.2020, 3:00, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

В Америке заразившихся коронавирусом — более 1 миллиона 100 тысяч человек. По смертям США — также бесспорный лидер — 65 тысяч (в три раза больше, чем в Италии или Испании). Эпидемия и не собирается затухать. И чем больше становится заболевших, тем чаще и громче Дональд Трамп обвиняет Китай.

Пекин, со своей стороны, в традиционной сдержанной форме пытается президента США урезонить и предлагает сменить угол зрения на проблему. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан высказался так: "Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса".

В любом случае война слов между США и Китаем разгорается очень быстро. А Китай, чувствуя силу, не намерен спускать. Вот что в интервью ВВС о происхождении COVID-19 рассказал посол Китая в Великобритании Ли Сяо-Мин: "Он был обнаружен в Ухане, но я не могу сказать, что он происходит из Уханя. Согласно многим источникам, включая BBC, он может обнаружиться где угодно. Его можно обнаружить на авианосцах. Его даже можно обнаружить на подводной лодке. Его обнаруживали в странах, у которых очень мало связей с Китаем, и в группах людей, которые в Китае никогда не бывали. Поэтому мы не можем сказать, что он происходит из Китая. Мы даже читали в ваших газетах, что ваши ученые и врачи предупреждали ваше правительство о возможном существовании неизвестного вируса задолго до этого, еще в прошлом году. Поэтому все, что я могу сказать: о первом случае в Китае стало известно 27 декабря, и это было в Ухане".

Автор: Валентин Богданов

Дональд Трамп "прорвал" карантин. Его вертолет взял курс на загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Американский президент покинул Белый дом впервые с 28 марта. Провожавшие Трампа журналисты держались на социальной дистанции, равной длине микрофонных "удочек".

– Господин президент, вы собираетесь соблюдать социальную дистанцию во время рабочей недели?

– Да, собираюсь.

Трамп явно ответил так, что лишь бы отстали. Что говорить о простых американцах. Усталость от новых правил прорывается наружу в переполненных городских парках, где, несмотря на не до конца снятые ограничения, жизнь устремилась в прежнее русло. Вот в Остине рейнджер сделал замечание шумной компании. Молодые люди выпивали, курили и были намного ближе друг другу, чем полагается.

Толпам, заполнившим Хантингтон-Бич в Калифорнии, тоже было не до социальной дистанции. Полицейские кони и разгневанные люди смешались в кучу во время протестов против действий тамошнего губернатора. 3000 человек требуют Гэвина Ньюсома и открыть экономику и пляжи. На плакатах Ньюсома называют и "предателем", и "террористом". И это еще не самые страшные ругательства в современном американском политического лексиконе.

Грэтчен Уитмер — губернатор штата Мичигана. Вооруженные полуавтоматическими винтовками нагрянули в тамошнее Законодательное собрание навестить ее сторонников-демократов. Передовой отряд даже успел взобраться на галерею. Снизу на них смотрела и перепуганная сенатор Дайна Полеханки. Одной рукой фотографировала, другой писала в Twitter: "Прямо надо мной вооруженные винтовками мужчины, они кричат на нас. Некоторые мои коллеги, у которых есть бронежилеты, были вынуждены их надеть. Я никогда еще не понимала ценность наших парламентских приставов так, как сегодня".

Шкала ценностей у каждого своя. Графики предсказуемо пересеклись. На одном — растущая, пусть и не прежними темпами, смертность. Коронавирус не отступил. Более 66 000 американцев скончались от COVID-19. На другом — безработица. В целом по Америке число людей, которые за минувший месяц подали заявление на пособие, перевалило за 30 миллионов. Нет заработков — нечем платить за жилье.

"Тысячи и тысячи людей не способны выплачивать арендную плату, они подлежат выселению. Все это сильно повлияет на мою жизнь и испортит кредитную историю. Поэтому мы должны иметь право высказаться", — считает один из американцев.

Интервью успели дать не все участники акции в Остине, штат Техас. Полиция арестовала двадцать человек и отправила на штрафстоянку их машины. За то, что пытались затормозить движение на автостраде.

Техасские нефтяники на рожон не лезут. Да и какие двери им стучатся, вообще не ясно. На митинг с требованием повышения мирового спроса или цены за бочку марки WTI не пойдешь. На купленных в тучные годы внедорожниках встают очередь за бесплатной едой.

"Цены на нефть падают, плюс коронавирус. Сам по себе отдельно он не произвел бы такого негативного эффекта. Но вместе они просто уничтожают экономику", — говорит безработный.

Стейси месяц назад стал одним из десяти миллионов тех, кто пополнил армию безработных в нефтяной отрасли США. По данным аналитиков Moody's, общий корпоративный долг американских нефтедобытчиков и тех, кто занимается транспортировкой, — 209 миллиардов долларов. Как отдавать, непонятно. Треть добычи приходилось как раз на месторождения вокруг техасского Мидленда.

"Нам понадобится минимум два года, чтобы снова запустить экономику. 5 лет подряд у нас был экономический бум, и за неделю мы растеряли все", — сказал Патрика Пэйон, мэр Мидлэнда.

У Дональда Трампа нет ни пяти лет, ни даже двух. До выборов — семь месяцев. Успешная экономика — его некогда железный аргумент — больше ничего не весит, и если инструменты экстренной финансовой реанимации не сработают, нужно заранее думать, кого винить в смерти пациента и кому предъявлять иск.

– Вы говорили про возможные пошлины в отношении Китая. Это серьезно? – поинтересовались у Трампа журналисты.

– Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Из-за Китая сейчас много чего происходит. И мы не очень этим довольны. Обстановка во всем мире ужасная, пострадали 182 государства. Мы сможем много чего сказать по этому поводу, — заверил Трамп.

Возможно, это случится уже сегодня. На мемориале Линкольна в Вашингтоне готовятся к так называемому town hall, который для Трампа пройдет в полувиртуальном формате. Два журналиста плюс вопросы, присланные со всей страны. Можно не сомневаться, что спросят и про Китай.

Лицом к лицу своих избирателей президент США надеется увидеть в Аризоне. В штат, где на пятки наступает Байден, — первая поездка по стране. "Сохраним Америку великой!" — под таким лозунгом начиналась президентская кампания Трампа. После эпидемии задача сохранить Америку Америкой выглядит намного сложнее.

Текст:

"Вести недели"