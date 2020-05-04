 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона

04.05.2020, 3:00, Новости дня

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в мире к настоящему моменту выявлено более 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа.

Так, число заразившихся составляет 3 502 126 человек, скончались 247 107, выздоровели 1 119 817 инфицированных, передает ТАСС. Больше всего инфицированных — 1 156 924 — выявлено в США. Там же зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют: Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).

Как неоднократно отмечали медики, данные по числу заражений являются относительными, так как речь идет об официально выявленных случаях, а реальное число заражений может быть на порядок выше, уточняет "Интерфакс".



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