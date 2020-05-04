Спецслужбы США: Китай скрывал данные о коронавирусе

04.05.2020, 3:00, Новости дня

В соответствии с докладом Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, власти Китая скрывали часть данных о распространении коронавируса нового типа, чтобы успеть сделать запасы соответствующих медицинских принадлежностей.

Специалисты ведомства утверждают, что в начале января текущего года руководство КНР умышленно скрыло сведения о том, какую опасность представляет вирус. Тогда же были в стране были снижены объемы продажи медицинских принадлежностей – масок и других средств индивидуальной защиты — и активизировались их закупки.

В МВБ полагают, что китайское руководство не предоставило своевременно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, в какой степени заразен коронавирус, чтобы успеть накопить достаточные объемы необходимых для предотвращения распространения инфекции медицинских принадлежностей, передает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC выразил сожаление в связи с использованием ситуации с распространением коронавируса для "шельмования Китая", и подчеркнул, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о нем.

Как сообщалось, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Позже она распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.