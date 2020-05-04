Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка. Результаты

04.05.2020, 2:50, Разное

Результаты сегодняшнего тестирования, первого и второго потока опубликованы на сайте.

Посмотреть можно ЗДЕСЬ.

Заданий было всего 9, не 12, как бывает иногда, и даже не 10, поэтому разрыв в баллах большой.

Мне жаль, что некоторые хорошие комментаторы и даже очень хорошие оказались внизу списка. Перемудрили с ответами значит. Правильные ответы показались им слишком простыми.

Если вы, как я предлагала, записали те ответы, которые получились спонтанно, и отдельно записали те, которые получились после тщательного обдумывания, попробуем при разборе понять, что у вас лучше (и хуже) работает: анализ или интуиция и почему. Будем разбираться с этим, чтобы все-таки результаты тестирования были не меньше уровня понимания. Проходить тесты – отдельная наука, но то же самое часто требуется и в жизни для принятия срочных стратегических решений. В жизни очень много места экзамену, и чем чаще вы берете какие-то новые рубежи, тем больше.

Но есть и такие, которые меня очень порадовали. Есть и те, которые удивили в хорошем смысле. Поздравляю победителей.

Жду от лидеров теста хороших комментариев.

А главное, жду динамики в понимании у всех, кто участвовал в тесте. Она возможна независимо от балла.

Давайте обсудим тестирование, ваши впечатления и чувства во время прохождения теста, после, сейчас.