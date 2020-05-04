 

Безруков, Арбенина и другие звезды поблагодарили врачей за борьбу с COVID-19

04.05.2020, 2:30, Новости дня

Состоялся музыкальный марафон «Нашим врачам. Мы говорим вам: «Спасибо!», в рамках которого звезды оперной сцены, кино и эстрады поблагодарили медиков за борьбу против коронавируса.

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков поблагодарил «всех врачей, которые встали на нашу защиту в борьбе с коронавирусом». Он назвал их «настоящими, мужественными людьми» и прочитал стихотворение Евгения Евтушенко «Не надо бояться», передает ТАСС.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, обращаясь к медикам: «Мы, как можем, хотим вас поддержать. Нам, поверьте, не все равно». Она пожелала, чтобы «смены по 12 часов проходили легко», врачи «сами не заражались коронавирусом» и «подвергались минимальной опасности». Арбенина выразила уверенность, что «это время пройдет», а «подвиг останется». Она назвала медиков «героями нашего времени».

«Примите нашу музыку, примите наши песни, примите нашу помощь», – сказала Арбенина.

Поддержку медикам выразили Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Эмин Агаларов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Евгений Миронов и Петр Дранга, Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, Анита Цой, Сосо Павлиашвили, Аида Гарифуллина, Инна Маликова и «Новые Самоцветы», группы Uma2rman, «А студио» и многие другие. 

Александр Маршал и Валерия передали именные благодарности врачам, спасавшим их и близких.

В связи с самоизоляцией большинство артистов выступали из дома.

Марафон транслировал Первый канал.

Напомним, российские звезды устраивают не первый марафон для поддержки россиян в условиях самоизоляции.



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