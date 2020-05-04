Протоиерей Смирнов заявил о пользе коронавируса для души

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04.05.2020, 2:08, Новости дня

Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, какую пользу видит в том, что людям пришлось столкнуться с угрозой коронавируса.

По его словам, «это чрезвычайно полезное явление», поскольку «эгоизм стал ужиматься, и вместо него активизируется волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души», передает РЕН ТВ.

Как отметил протоиерей, отцы церкви считали, что здоровье – это Божий дар, но болезнь они называли даром бесценным.

По его словам, «ничего не предпринимая, только терпя болезнь, человек приобретает очень важное качество души». Он призвал «сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей – терпение», передает «Интерфакс».



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