Минздрав просит украинцев побыть дома “еще немного”. Видео

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04.05.2020, 1:54, Новости дня

“Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно, в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются. Помогите медикам! Побудьте дома еще немного”, – призвали в Минздраве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 913 человек (+502), 288 из них умерли (+9), 1547 выздоровели (+49). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (1511), Черновицкой (1818) и Ивано-Франковской (965) областях.

В связи с эпидемией с 12 марта и как минимум до 11 мая в Украине будет действовать карантин.

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Видео: Міністерство охорони здоров’я України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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