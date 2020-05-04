 

Юрист Бурмагин: Чем мэр Черкасс отличается от Московского патриархата?

04.05.2020, 1:54, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко своим отношением к карантинным ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией, похож на представителей УПЦ Московского патриархата (МП).

Такое мнение член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, юрист Александр Бурмагин выразил 3 мая в Facebook.

“Чем мэр Черкасс отличается от Московского патриархата? Не мотивацией, а по факту действий и возможных последствий? Есть разница. Юридически “повстанец” из Черкасс более грамотен, чем МП. Его подписи нет ни под одним документом. Он вбросил исполком и заместителей”, – написал юрист.

В комментариях под постом он назвал Бондаренко “популистом чистой воды”.

Чим міський голова Черкас відрізняється від московського патріархату? Не за мотивацією, а по факту дій і можливим…

Posted by Oleksandr Burmahin on Pühapäev, 3. mai 2020

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Бондаренко поддержали мэры Львова и Ивано-Франковска.

Ранее некоторые представители УПЦ МП отказывались ограничивать богослужения, но затем согласились с необходимостью их введения. В частности, в Киево-Печерской лавре коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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