 

Решение смягчить карантин в Черкассах будет обжаловано в суде – облгосадминистрация

04.05.2020, 1:54, Новости дня

В Черкасский окружной административный суд будет подан иск с требованием отменить решение смягчить с 1 мая карантин в Черкассах. Об этом 2 мая проинформировали в Черкасской областной государственной администрации (ОГА).

“Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина на территории города Черкассы. …Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского ГИК до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан”, – сказано в сообщении.

В ОГА объяснили, что решение горисполкома Черкасс противоречит решениям Кабинета Министров за 11 марта и 27 апреля, а также протоколу заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Бондаренко поддержали мэры Львова и Ивано-Франковска.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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