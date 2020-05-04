Что будет с организмом если съедать одно яйцо в день

04.05.2020, 1:48, Разное

Съедать одно яйцо в день безопасно для большинства людей, даже если у них в анамнезе есть заболевания сердца. Это показало показало новое масштабное исследование, которое провели ученые из Университета МакМастера. Его результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition. Эти выводы противоречат старым рекомендациям по питанию, но согласуется с более поздними научными концепциями.

Яйца – доступный источник необходимых питательных веществ. Но повышенное содержание в них холестерина и насыщенных жиров вызывает опасения по поводу риска сердечно-сосудистых заболеваний при ежедневном их употреблении.

В некоторых руководствах рекомендуется съедать до трех яиц в неделю. Но за последние 20 лет ограничения были ослаблены, в частности, в рекомендациях Американской кардиологической Ассоциации.

Ученые изучили около 177000 человек из 50 стран с низким, средним и высоким уровнем доходов, используя данные трех долгосрочных исследований. Авторы выяснили, что одно яйцо в день не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний или преждевременной смерти даже при наличии в анамнезе этих заболеваний или диабета.

«Кроме того, не было обнаружено связи между употреблением яиц и уровнем холестерина в крови, его компонентами или другими факторами риска. Эти результаты надежны и широко применимы как для здоровых людей, так и для пациентов с сосудистыми заболеваниями», – рассказала Махшид Дехган (Mahshid Dehghan), первый автор исследования.

Полученные результаты противоречат результатам более ранних работ. Однако, как объяснил главный исследователь Салим Юсуф (Salim Yusuf), «большинство этих исследований были относительно небольшого или среднего размера и не включали людей из большого числа стран».