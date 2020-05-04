Работу аэропортов ограничат из-за воздушного парада

04.05.2020, 1:45, Новости дня

Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве в понедельник, госкорпорацией по организации воздушного движения (ОрВД) устанавливается временный режим использования воздушного пространства. Это коснется работы аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское, Остафьево, Калуга.

Росавиация уведомила всех пользователей воздушного пространства.

Поскольку в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне воздушные парады пройдут в 32 городах, в ОрВД работают над безопасным использованием воздушного пространства, передает "Интерфакс".