 

Работу аэропортов ограничат из-за воздушного парада

04.05.2020, 1:45, Новости дня

Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве в понедельник, госкорпорацией по организации воздушного движения (ОрВД) устанавливается временный режим использования воздушного пространства. Это коснется работы аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское, Остафьево, Калуга. 

Росавиация уведомила всех пользователей воздушного пространства. 

Поскольку в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне воздушные парады пройдут в 32 городах, в ОрВД работают над безопасным использованием воздушного пространства, передает "Интерфакс".



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