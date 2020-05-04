Пятеро россиян стали Героями Труда

04.05.2020, 1:45, Новости дня

Президент Владимир Путин своим Указом присвоил звание Герой Труда Российской Федерации сразу пяти россиянам — с формулировкой "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Студенты по видеосвязи хотели нарушить расписание и поздравить своего учителя со званием Герой Труда, но Юрий Соломин просит продолжать репетицию. В свои 84 и на удаленке он продолжает преподавать. Бессрочный худрук одного из старейших в РФ театров – Малого.

В его театральном репертуаре — около 50 спектаклей, 100 ролей в кино. "Адъютант его превосходительства" "прорубил" нашим сериалам окно в Европу, а оскароносный "Дерсу Узола" Акиры Курасавы — окно в мир.

"Уходя со сцены, каждый артист должен оставлять кусочек своего сердца на сцене. Вот и вся наша работа актерская", — считает Герой Труда РФ, народной артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра Юрий соломин.

Своего героя поздравляет любящая семья Моториных из Магнитогорска. В президентском указе — мастер легендарной Магнитки Александр Моторин. Потомственный металлург, здесь на прокатном стане он начинал учеником. Теперь сам обучает молодежь. Он ни разу за 30 с лишним лет не изменил ни комбинату, ни металлу. Металлист любит тяжелый рок, поэтому — в футболке любимой группы, коллекционирует модели танков времен Великой Отечественной

Леонид Белых вертолеты влюблен с юности, на Улан-Удэнский авиационный завод его привел отец. "Я всегда помнил слова отца, который сказал мне: "Сынок, работай хорошо, тебя заметят", — сказал Леонид.

Уже полвека он на заводе, коллектив которого выпустил 8 тысяч вертолетов. И все машины опробовал в деле сам. Вспоминает, как в Афганистане сразу после боя доводили легкие Ми-8, навешивали дополнительную броню, перевооружали буквально на лету.

Вольная борьба, кажется, и есть Дмитрий Миндиашвили. Знает настоящую цену золотых медалей: на протяжении полувека его мальчики, как говорит сам, — короли и гордость отечественного спорта. Званием Герой Труда отмечены его усилия по созданию известной на весь мир борцовской школы в Красноярске.

Доктор Рошаль Его помощь нужна была детям разных национальностей — жертвам войн и конфликтов в Ираке, Югославии, Палестине. В Афганистане его вертолет чуть не сбили, в Югославии расстреляли скорую. В Москве в 2002 году Леонид Рошаль сам пошел в заложники на "Норд-Осте". Главное — спасти детей.

Сегодня доктор Рошаль тоже на посту. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии постоянно на связи с врачами, консультирует и дает нам всем такие нужные рекомендации.

"Очень злая инфекция. Тяжело всем. Тяжело государству, мы можем потерять очень много. Не слушайте тех, кто говорит, что маски не нужны. Потом будем красоту наводить, сейчас не до красоты", — призвал Рошаль.

В домашних архивах — награды за преданность профессии. Детский доктор, металлург, актер, авиастроитель и спортивный тренер — подлинные герои труда. Яркие личности. Их жизнь, их героический труд дают нам стимул справляться с любыми обстоятельствами и черпать силы для новых целей в собственной жизни.

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"Вести недели"