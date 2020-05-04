 

Прибывающим в аэропорт Вены предложат сдать тест на коронавирус

04.05.2020, 1:45, Новости дня

С понедельника, 4 мая, воздушные ворота столицы Австрии предложат сдать прибывающим пассажирам тест на коронавирус. Отрицательный результат анализа позволит избежать 14-дневного карантина, обязательного при въезде на территорию страны.

В аэропорту Вены уже действует правило обязательного ношения защитных масок, а по прибытии пассажирам измеряют температуру тела.

Предлагаемый с понедельника тест будет платным. Для его прохождения необходимо заранее по согласовать по телефону или электронной почте прием, чтобы избежать скопления людей. Стоимость теста — 190 евро, результаты анализа будут готовы в течение двух-трех часов, передает ТАСС.

Для борьбы с распространением коронавируса в марте в Австрии был усилен санитарный и пограничный контроль на границах. С 18 марта Вена приостановила до 22 мая авиасообщение и запретила прилет воздушным транспортом из целого ряда стран, в том числе, из РФ и Украины. Национальный авиаперевозчик Austrian Airlines приостановил полеты до 31 мая.



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