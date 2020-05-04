Франция решила не помещать на карантин прибывших из Британии и зоны Шенгена

04.05.2020, 1:30, Новости дня

Прибывающих во Францию из Шенгенской зоны или Великобритании не поместят на карантин, сообщило французское посольство в Лондоне.

Дипломаты пояснили, что «подробности реализации их на практике будут уточнены позднее», передает РИА «Новости».

Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец подтвердило, что «люди, вне зависимости от их гражданства», не будут направлены на карантин, если приехали из ЕС, зоны Шенгена или Великобритании. Для тех, кто намерен прибыть во Францию из других регионов, МИД страны в ближайшее время подготовит пояснения, касающиеся порядка въезда.

Генеральная дирекция здравоохранения страны сообщила, что «с начала эпидемии было госпитализировано 92 тыс. 799 человек», причем «это без учета десятков тысяч человек, излечившихся в городе». Число жертв коронавируса приближается к 25 тысячам.

Напомним, карантин во Франции продлен до 11 мая.