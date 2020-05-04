Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года

04.05.2020, 1:15, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 3 445 866

Умерли – 244 579

Выздоровели – 1 159 670

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек. В США заразились почти 1,2 миллиона человек, в Испании – 216 тысяч, в Италии – 209 тысяч.

Вашингтон и его союзники продолжают обвинять Китай в распространении коронавируса в мире. Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии заявили, что КНР уничтожила доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях в провинции Хубэй.

Коронавирус в России

Заболели – 134 687

Умерли – 1 280

Выздоровели – 16 639

За последние сутки выявлено рекордное число зараженных коронавирусом в России – более 10,6 тысячи человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что часть ограничительных мер будет сохраняться до появления вакцины.

По его словам, выход на плато по коронавирусу не означает отмены карантина. Для снятия всех ограничительных мер нужно выстроить систему, которая исключит новый подъем заболеваемости, сказал глава ведомства в интервью Наиле Аскер-заде.

В свою очередь главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов выступил за ужесточение карантина. Он не исключил, что рост заболеваемости связан с нарушением гражданами режима всеобщей изоляции.

Коронавирус в Москве

Заболели – 68 606

Умерли – 695

Выздоровели – 6 374

За последние сутки в Москве зафиксированы еще 34 смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в городе превысило 700. Карантин могут ослабить, если у системы здравоохранения будет достаточный запас прочности для лечения COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличивается, отметила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе выздоравливают более 600 человек.

Статистика коронавируса сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква68 6066956 374Россия134 6871 28016 639США1 134 64370 319170 686Весь мир3 445 866244 5791 159 670

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