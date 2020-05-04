Создан инновационный материал, который моделирует состояние раневой поверхности

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04.05.2020, 1:13, Новости дня

Группе ученых удалось разработать новый материал на основе биополимерных комплексов, которые применяются в медицине и фармакологии. 

Специалисты смогли получить органические аэрогели на основе биополимерных комплексов. Разработанный комплекс производится из хитина, который добывается в Баренцевом море, а также альгината бурых водорослей Белого моря. По словам ученых, при взаимодействии положительно и отрицательно заряженных групп создается комплекс, который по всем своим характеристикам отличается от исходных полиэлектролитов.

По словам разработчиков, аэрогель обладает свойствами изоляционного материала. Он может быть использован для получения биосенсоров или в качестве средства доставки лекарственных веществ к конкретному органу.



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