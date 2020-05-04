Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

04.05.2020, 1:08, Новости дня

Телеведущая Регина Тодоренко сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» о домашнем насилии в России.

В Instagram она пояснила, что захотела «разобраться в проблеме». Тодоренко «всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия».

Она считает, что фильм «поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе», а также укажет, что «делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых».

В фильме Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, передает РИА «Новости».

По ее словам, «возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи».

«Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», – сказала она.

Напомним, Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позднее она извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.

PepsiCo и Pampers отказались работать с Тодоренко.