Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
04.05.2020, 1:08, Новости дня
Телеведущая Регина Тодоренко сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» о домашнем насилии в России.
В Instagram она пояснила, что захотела «разобраться в проблеме». Тодоренко «всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия».
Она считает, что фильм «поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе», а также укажет, что «делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых».
В фильме Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, передает РИА «Новости».
По ее словам, «возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи».
«Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», – сказала она.
Напомним, Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позднее она извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.
PepsiCo и Pampers отказались работать с Тодоренко.
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