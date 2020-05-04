SRF – пандемия лишила работы тысячи таиландских проституток

04.05.2020, 0:55, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса туристы перестали приезжать в Таиланд и 300 000 местных проституток лишились доходов, пишет SRF. Проституция крайне популярна в Таиланде — однако, при этом она нелегальна, а значит проститутки не могут рассчитывать на помощь от государства.



Reuters

В Таиланде нет клиентов — и у 300 000 местных проституток нет заработка, пишет SRF. Особенно сильно затронут город Паттайя, знаменитый большим количеством борделей, которые на данный момент закрыты.

Услуги проституток в Таиланде являются обычным делом, пишет издание. При этом по закону проституция запрещена. Это, в том числе, означает, что проститутки не имеют прав и сейчас не получают поддержки от государства, считающего подобную деятельность аморальной.

Между тем, связанный с проституцией бизнес привлекает в страну множество туристов, приносящих c собой деньги, отмечает SRF. Многие проститутки содержат на свои зарплаты своих детей и родителей, однако теперь у них нет источников дохода, что может стать большой проблемой.