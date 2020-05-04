Двойной риск: осветить пандемию в несвободной стране

04.05.2020, 0:42, Новости дня

К таким странам относится и Беларусь. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» 2020 года она занимает 153 место из 180 возможных. В докладе отмечено, что критикующих власть журналистов и блогеров преследуют и арестовывают, подавляющее большинство ТВ-каналов и периодических изданий принадлежит государству. Доступ к независимым СМИ возможен через Интернет и спутниковое телевидение, однако журналистам присылают повестки в суд и штрафуют за «незаконный сбор информации». Сотрудники независимого телеканала «Белсат» лишь за один 2018 год были оштрафованы почти на 100 000 долларов.

Наступивший коронавирусный кризис лишь усугубил проблемы со свободой медиа. С конца апреля в Беларуси регистрируют большее число зараженных на миллион населения, чем у всех соседей. При этом смертность от COVID-19 в Беларуси поразительно низка: по данным Минздрава на 2 мая, на 15 828 случаев заболевания пришлось 97 смертей. Это значит, что смертность составляет 0,6%. – в семь раз меньше, чем, например, в Германии (4,1%).

Это вызывает массу вопросов у СМИ, однако ведомство делится данными неохотно. Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Алесь Пилецкий рассказал «Голосу Америки», что со всплеском эпидемии в Министерстве здравоохранения почти перестали отвечать на запросы, а брифинги не проводятся уже две недели:

«Проблема в том, что Минздрав для нас – единственный источник информации. Ни одному медику не позволено что-то рассказывать журналистам без разрешения Министерства».

Ведомство здравоохранения Беларуси могло не обновлять число заболевших по несколько дней, оставляя журналистов в неведении. Кроме того, отмечает Алесь Пилецкий, сводки Минздрава нередко вызывали разночтения: чиновники сообщали количество госпитализированных вместо заболевших; выписанных, которые лежали лишь с подозрением на коронавирус и т.д. Статистику по областям, число заболевших медиков Минздрав также скрывает.

К журналистам обращается немало родственников умерших от COVID-19, но официальные лица отказываются комментировать конкретные случаи, говорит корреспондент «Свободы»:

«У нас на руках может быть свидетельство о смерти человека от коронавируса, но официального подтверждения нам не дают. Я звоню чиновникам исполкомов, главврачам, директорам госпредприятий, где есть случаи заражения. Они очень нервно реагируют на слово «коронавирус», отказываются говорить и бросают трубку. В итоге мы не получаем официального подтверждения и не можем публиковать информацию».

«Коронавирусный психоз»

Александр Лукашенко наотрез отказался вводить карантин и обвинил независимые СМИ в раздувании паники. 21 марта он поставил перед КГБ задачу выявить медиа, которые, по его мнению, распространяют дезинформацию:

«Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. – Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?»

И последовала реакция. 25 марта в Минске задержали редактора «Ежедневника» Сергея Сацука по подозрению в получении взятки. Журналист занимался расследованиями коррупции в системе здравоохранения, из-за этого нередко получал угрозы. Вот фрагмент текста, который Сацук передал «Еврорадио» и попросил опубликовать в случае его ареста:

«После публикации статьи "Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови" , где рассказывалось о закупке медизделий в 9-13 раз выше реальной, ко мне пришел “гонец”. […]

– Зачем ты все это публикуешь? Зачем мешаешь людям работать? Ты ведь с этого ничего не имеешь, а мог бы жить хорошо, а не барахтаться в долгах, не тонуть в кредитах. Сколько ты борешься с коррупцией, лет 20? И что, победил?”. […]

Я возразил, что мне достаточно того, что в Беларуси прекратят покупать медицинские изделия по цене в 10 раз выше реальной. “Гонец” сказал, что не прекратят: мол, система такая. […]

– А ты с этого что-то получишь? — спросил “гонец”.

– Ничего.

– Может быть, ты думаешь, что медицина наша лучше от этого станет?

– Не знаю, — честно признался я. — Надеюсь, что станет.

– Не станет. Он просто за эти деньги построит себе еще один дворец, — заявил “гонец”, явно намекая на главу государства».

За два дня до ареста Сергей Сацук опубликовал колонку с критикой сводок о коронавирусе из Минздрава. Гульноза Саид, координатор программы Европы и ЦентральнойАзии в Комитете по защите журналистов, полагает, что его арест стал сигналом остальным журналистам: «Этим задержанием власти хотели продемонстрировать независимым СМИ, что они не будут терпеть какую-то иную, отличную от государственной, трактовку относительно ситуации с COVID-19».

Под давлением общественности и международных правозащитных организаций через десять дней генпрокурор изменил меру пресечения в отношении Сергея Сацука. Его отпустили, взяв обязательство о явке. На данный момент в деле не поставлена точка.

«Мы заметили, что с тех пор, как практически всю оппозицию в Беларуси заглушили, тактика против свободных репортеров изменилась: их не сажают в тюрьму надолго. Из года в год мы составляем свой список журналистов в заключении, и Беларуси долгое время в этот список не входила. После десяти дней в СИЗО Сацука отпустили, но дело не закрыли, и это вызывает обеспокоенность», – и отметила Гульноза Саид.

Список заболевших журналистов

Государственные СМИ регулярно обвиняют независимые медиа в нагнетании обстановки. Такие заявления появляются в выпусках новостей, авторских колонках и телепередачах. В программе «Клуб редакторов» на канале «Беларусь 1» от 1 мая в адрес ряда СМИ прозвучали обвинения в спекуляции на теме страха.

Однако из-за генеральной линии властей о «безопасности вируса» журналисты подвергают свое здоровье опасности, считает координатор Комитета по правам журналистов:

«Беларусь очень близка к позиции правительств Туркменистана и Таджикистана, которые совершенно отрицают наличие коронавируса. Такой подход ставит под бОльшую угрозу жизнь людей, чем введение очень строгих мер, как это делается в Узбекистане и Казахстане. Когда вся официальная риторика нацелена на то, чтобы не воспринимать серьезно эту проблему, то люди, в том числе журналисты, не могут предпринять достаточно мер, чтобы себя обезопасить», – сказала Гульноза Саид в интервью «Голосу Америки».

Комитет по защите журналистов запустил проект по мониторингу соблюдению прав журналистов в ситуации пандемии в разных уголках мира. Гульноза Саид подчеркнула, что многие страны составляют список заболевших и умерших в результате COVID-19 журналистов. «Я не видела такого списка белорусских журналистов, но я считаю, что очень важно его создать».

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что на данный момент известно об одной смерти коллеги от коронавируса. 11 апреля в Пинске скончался Василий Мацкевич, журналист новостного сайта «Медиа-Полесье». Врачи отрицали наличие у Мацкевича коронавирусной инфекции, однако его сын был отправлен в больницу на изоляцию, а в редакции издания была проведена дезинфекция.