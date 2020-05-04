Трамп подверг критике Буша-младшего за молчание в период дела об импичменте

04.05.2020, 0:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подверг критике экс-президента Джорджа Буша-младшего, после того как тот призвал представителей обеих партий объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Давайте будем помнить о том, насколько малы наши разногласия перед лицом этой общей угрозы, – заявил Буш в трехминутном видео, опубликованном в «Твиттере» в субботу. – В конечном итоге, мы не участники партийных боевых действий. Мы люди, в равной степени уязвимые и в равной степени прекрасные в глазах Божьих. Мы поднимаемся или падаем вместе, и мы, несомненно, поднимемся».

В твите, опубликованном в воскресенье, Трамп осудил Буша за то, что тот не поддержал его во время разбирательства по импичменту, имевшего место ранее в этом году.

«Что-то никто не слышал, чтобы он выступил против величайшего вымысла в американской истории!» – написал он.

Твит Трампа стал реакцией на комментарий ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета, который задался вопросом, почему Буш не предложил отложить партийные пристрастия в сторону во время процедуры импичмента.

Палата представителей подвергла Трампа импичменту в декабре прошлого года, обвинив его в том, что он требовал от Украины начать расследование деятельности своих политических соперников-демократов. В феврале нынешнего года Сенат вынес решение об оправдании президента.