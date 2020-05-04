 

В России за сутки на COVID-19 заболели более 10 тыс. человек

04.05.2020, 0:40, Новости дня

По состоянию на 3 мая жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали в России 1280 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Всего зарегистрировано почти 135 тыс. случаев заболеваний, вылечились 16 639 человек.

По данным ведомства, больше половины случаев COVID-19 – 68 606 – приходится на Москву. На втором месте по масштабу заражения – Московская область, там более 14 тыс. случаев.

Telegram-канал “Стопкоронавирус.рф” проинформировал, что за сутки в России зарегистрировали 10 633 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

В Мосгорздраве отметили, что за сутки в столице скончались 35 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени отслеживает ситуацию с распространением COVID-19, в мире выявлено почти 3,5 млн случаев, из них более 246 тыс. скончались.

Россия вышла на седьмое место в числе стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции. Хуже ситуация только у США, Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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