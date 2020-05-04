Россия лишила население Крыма возможности услышать альтернативное мнение – МИД Украины

04.05.2020, 0:40, Новости дня

Россия ограничивает жителей оккупированного ей Крыма в получении информации. Об этом 3 мая в Facebook заявило Министерство иностранных дел Украины.

“Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму, российская оккупационная администрация внедрила с начала оккупации информационное гетто – систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блогеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе”, – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что за шесть лет оккупации правозащитники зафиксировали на полуострове более 300 нарушений прав журналистов и блогеров.

“Из 3 тыс. СМИ, которые официально действовали на полуострове до 2014 года, смогли пройти перерегистрацию по требованию оккупантов лишь 232. Некоторые СМИ пытались пройти регистрацию более трех раз, но по формальным причинам получали отказ… Россия фактически лишила население возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн-изданиям”, – объяснили украинские дипломаты.

Они подчеркнули, что “российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из украинцев и крымских татар образ врага”.

“Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерации во временно оккупированном Крыму”, – заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Міжнародна спільнота має посилити тиск на російську владу для захисту журналістів на тимчасово окупованих територіях… Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Pühapäev, 3. mai 2020

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.