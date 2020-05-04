Оглашены лауреаты “украинского Оскара” – кинопремии “Золота дзиґа”. Список
04.05.2020, 0:40, Новости дня
Украинская киноакадемия 3 мая объявила лауреатов ежегодной кинопремии “Золота дзиґа”. Список победителей в 22 номинациях опубликован на странице премии в Facebook.
Лучший фильм
“Мої думки тихі” Антонио Лукича
Лучшая женская роль
Ирма Витовская (“Мої думки тихі”)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772754325882&set=a.960772250992599
Лучшая мужская роль
Ахтем Сеитаблаев (“Додому”)
Лучшая женская роль второго плана
Наталья Сумская (“Чорний ворон”)
Лучшая мужская роль второго плана
Виктор Жданов (“Вулкан”)
Лучший документальный фильм
“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”
Лучший короткометражный игровой фильм
“У нашій синагозі”
ВИДЕО”Мої думки тихі” признан лучшим фильмом года. Видео: Arthouse Traffic / YouTube
Лучший короткометражный анимационный фильм
“Кохання”
Лучшая режиссерская работа
Нариман Алиев (“Додому”)
Лучший сценарий
Антонио Лукич, Валерия Кальченко (“Мої думки тихі”)
Лучшая работа художника-постановщика
Владлен Одуденко (“Захар Беркут”)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772624325895&set=a.960772250992599
Лучшая операторская работа
Вадим Ильков (“Вулкан”)
Лучший звук
Борис Петер (“Вулкан”)
Лучшая музыка
Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)
Лучшая песня
“Мавка-русалка”, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772504325907&set=a.960772250992599
Лучший дизайн костюмов
Антонина Белинская (“Захар Беркут”)
Лучший грим
Алла Леонова (“Захар Беркут”)
Лучшие визуальные эффекты
Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (“Фокстер і Макс”)
Лучший монтаж
Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (“Фокстер і Макс”)
Открытие года
Антонио Лукич (“Мої думки тихі”)
Премия за вклад в развитие украинского кинематографа
Ада Роговцева
Приз зрительских симпатий
“Круты 1918”
🏆🥳 Вітаємо усіх лауреатів Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа»!
Posted by Українська Кіноакадемія on Pühapäev, 3. mai 2020
Премия “Золота дзиґа” вручается с 2018 года. В этом году в лонг-лист номинантов были включены 85 работ.
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