Оглашены лауреаты “украинского Оскара” – кинопремии “Золота дзиґа”. Список

04.05.2020, 0:40, Новости дня

Украинская киноакадемия 3 мая объявила лауреатов ежегодной кинопремии “Золота дзиґа”. Список победителей в 22 номинациях опубликован на странице премии в Facebook.

Лучший фильм

“Мої думки тихі” Антонио Лукича

Лучшая женская роль

Ирма Витовская (“Мої думки тихі”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772754325882&set=a.960772250992599

Лучшая мужская роль

Ахтем Сеитаблаев (“Додому”)

Лучшая женская роль второго плана

Наталья Сумская (“Чорний ворон”)

Лучшая мужская роль второго плана

Виктор Жданов (“Вулкан”)

Лучший документальный фильм

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”

Лучший короткометражный игровой фильм

“У нашій синагозі”

ВИДЕО”Мої думки тихі” признан лучшим фильмом года. Видео: Arthouse Traffic / YouTube

Лучший короткометражный анимационный фильм

“Кохання”

Лучшая режиссерская работа

Нариман Алиев (“Додому”)

Лучший сценарий

Антонио Лукич, Валерия Кальченко (“Мої думки тихі”)

Лучшая работа художника-постановщика

Владлен Одуденко (“Захар Беркут”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772624325895&set=a.960772250992599

Лучшая операторская работа

Вадим Ильков (“Вулкан”)

Лучший звук

Борис Петер (“Вулкан”)

Лучшая музыка

Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)

Лучшая песня

“Мавка-русалка”, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772504325907&set=a.960772250992599

Лучший дизайн костюмов

Антонина Белинская (“Захар Беркут”)

Лучший грим

Алла Леонова (“Захар Беркут”)

Лучшие визуальные эффекты

Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (“Фокстер і Макс”)

Лучший монтаж

Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (“Фокстер і Макс”)

Открытие года

Антонио Лукич (“Мої думки тихі”)

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа

Ада Роговцева

Приз зрительских симпатий

“Круты 1918”

🏆🥳 Вітаємо усіх лауреатів Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа»! Posted by Українська Кіноакадемія on Pühapäev, 3. mai 2020

Премия “Золота дзиґа” вручается с 2018 года. В этом году в лонг-лист номинантов были включены 85 работ.