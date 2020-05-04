 

Оглашены лауреаты “украинского Оскара” – кинопремии “Золота дзиґа”. Список

04.05.2020, 0:40, Новости дня

Украинская киноакадемия 3 мая объявила лауреатов ежегодной кинопремии “Золота дзиґа”. Список победителей в 22 номинациях опубликован на странице премии в Facebook.

Лучший фильм
“Мої думки тихі” Антонио Лукича

Лучшая женская роль
Ирма Витовская (“Мої думки тихі”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772754325882&set=a.960772250992599

Лучшая мужская роль
Ахтем Сеитаблаев (“Додому”)

Лучшая женская роль второго плана
Наталья Сумская (“Чорний ворон”)

Лучшая мужская роль второго плана
Виктор Жданов (“Вулкан”)

Лучший документальный фильм
“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”

Лучший короткометражный игровой фильм
“У нашій синагозі”

ВИДЕО”Мої думки тихі” признан лучшим фильмом года. Видео: Arthouse Traffic / YouTube

Лучший короткометражный анимационный фильм
“Кохання”

Лучшая режиссерская работа
Нариман Алиев (“Додому”)

Лучший сценарий
Антонио Лукич, Валерия Кальченко (“Мої думки тихі”)

Лучшая работа художника-постановщика
Владлен Одуденко (“Захар Беркут”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772624325895&set=a.960772250992599

Лучшая операторская работа
Вадим Ильков (“Вулкан”)

Лучший звук
Борис Петер (“Вулкан”)

Лучшая музыка
Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)

Лучшая песня
“Мавка-русалка”, фрик-кабаре Dakh Daughters (“Гуцулка Ксеня”)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=960772504325907&set=a.960772250992599

Лучший дизайн костюмов
Антонина Белинская (“Захар Беркут”)

Лучший грим
Алла Леонова (“Захар Беркут”)

Лучшие визуальные эффекты
Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (“Фокстер і Макс”)

Лучший монтаж
Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (“Фокстер і Макс”)

Открытие года
Антонио Лукич (“Мої думки тихі”)

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа
Ада Роговцева

Приз зрительских симпатий
“Круты 1918”

🏆🥳 Вітаємо усіх лауреатів Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа»!

Posted by Українська Кіноакадемія on Pühapäev, 3. mai 2020

Премия “Золота дзиґа” вручается с 2018 года. В этом году в лонг-лист номинантов были включены 85 работ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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