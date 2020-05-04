Криштиану Роналду не может вернуться в Турин

04.05.2020, 0:30, Новости дня

Португальский нападающий Криштиану Ронаалду не может вернуться в расположение "Ювентусу" в намеченный срок. Причина — проблемы с личным самолетом футболиста.

На следующей неделе итальянские клубы приступят к тренировкам. Все игроки должны прибыть в расположение клуба. Криштиану Роналду соблюдал режим самоизоляции у себя на родине — на острове Мадейра. Португалец собирался прибыть в Турин в воскресенье, но возникли проблемы, сообщает РИА Новости.

Криштиану Роналду ждет свой самолет, находящийся в аэропорту Мадрида. Но ограничения на перелеты пока не позволяют самолету отправиться в административный центр Мадейры Фуншал. Борту уже трижды оказывали в разрешении на вылет.