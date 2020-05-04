 

Криштиану Роналду не может вернуться в Турин

04.05.2020, 0:30, Новости дня

Португальский нападающий Криштиану Ронаалду не может вернуться в расположение "Ювентусу" в намеченный срок. Причина — проблемы с личным самолетом футболиста.

На следующей неделе итальянские клубы приступят к тренировкам. Все игроки должны прибыть в расположение клуба. Криштиану Роналду соблюдал режим самоизоляции у себя на родине — на острове Мадейра. Португалец собирался прибыть в Турин в воскресенье, но возникли проблемы, сообщает РИА Новости.

Криштиану Роналду ждет свой самолет, находящийся в аэропорту Мадрида. Но ограничения на перелеты пока не позволяют самолету отправиться в административный центр Мадейры Фуншал. Борту уже трижды оказывали в разрешении на вылет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Попова назвала условие возвращения жесткого режима ограничений

19.04 / В Южной Корее частично ослабили карантин, введенный из-за коронавируса

02.05 / Илларионов: Реальное число погибших от коронавируса вдвое больше

29.03 / “Должны затянуть пояса”. Шмыгаль сообщил о предложении Кабмина сократить зарплаты топ-чиновников

30.04 / Экономика: Как Советский Союз открыл «большую нефть» Сибири

19.04 / Министры здравоохранения «Большой двадцатки» обсуждают борьбу с коронавирусом

29.04 / «Мемориал» выплатил первые 300 тыс. рублей штрафов

10.04 / Гутерреш предостерёг об опасности биологического терроризма на фоне пандемии

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

07.04 / Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска