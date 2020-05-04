Число жертв коронавируса в Москве достигло 764

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04.05.2020, 0:30, Новости дня

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли. В результате число жертв COVID-19 столице составило 764.

Как напомнили в оперативном штабе, до 11 мая включительно все жители мегаполиса обязаны соблюдать режим самоизоляции. В случае, если кто-либо почувствует любые симптомы ОРВИ, необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. Чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем и не подвергать смертельной опасности окружающих, нужно вызвать врача на дом.

К настоящему моменту в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом нового типа, 1280 заболевших скончались, 16 639 человек выздоровели, передает ТАСС.



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