В понедельник истекает срок продления рабочих пропусков для поездок по Москве

04.05.2020, 0:30, Новости дня

Как сообщалось, не позднее понедельника, 4 мая, необходимо продлить ранее оформленные цифровые служебные пропуска для передвижения в Москве. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru.

В случае, если пропуск не будет продлен, срок его действия истечет, и с 5 мая работающему москвичу необходимо будет оформить новый пропуск, передает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий. При продлении человек получит новый 16-символьный код пропуска для поездок на работу.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля, а с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы или Подмосковья. Соблюдение пропускного режима при поездках на личных и служебных автомашинах контролируется, в том числе, дорожными камерами.