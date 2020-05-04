Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»

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04.05.2020, 0:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах разведка США впервые заговорила о новом коронавирусе.

«Разведка только что доложила мне, что я был прав», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что спецслужбы США «не поднимали тему коронавируса» до конца января. Тему начали обсуждать перед запретом въезда в США из Китая.

Президент США также подчеркнул, что разведка «говорила о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности».

По его словам, «лживые СМИ опять все неверно поняли».

Так Трамп отреагировал на заявления СМИ о том, что американская разведка предупреждала его об опасности коронавируса еще в начале января.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.



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