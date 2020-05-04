 

Некоторые страны приступили к ослаблению ограничений из-за COVID-19

04.05.2020, 0:16, Новости дня

С понедельника в некоторых странах смягчают ограничения, которые ввели, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщают информационные агентства.

В Италии открывают бары и рестораны для работы на вынос, стройки, возобновляется промышленное производство. В регионах могут открыть парки и городские сады. Разрешаются индивидуальные тренировки и работа профессиональных спортивных секций, передает РИА «Новости».

В Испании также разрешили работу ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки. Открываются некоторые частные заведения по предварительной записи.

В Бельгии начнут работу компании, которым не нужны непосредственные массовые контакты с клиентами.

Греция отменяет основные ограничения на передвижение граждан внутри своих округов. Возобновляется продажа книг, электронных и спортивных товаров. Начнут работу парикмахерские и службы техосмотра. Открываются церкви для индивидуального поклонения.

На Кипре откроют туристические агентства, большинство розничных магазинов, разрешат религиозные собрания (не более 10 человек), индивидуальные занятия спортом.

В Польше открываются отели и места ночлега, ТЦ, стадионы (разрешена тренировка максиму шести человек).

В ряде регионов Канады уберут полицейские пункты для контроля передвижения, откроют парикмахерские и магазины.

В Армении возобновит работу ряд значимых сфер экономики.

В Казахстане дадут разрешение на уличные тренировки и работу парикмахерских, часть магазинов, возобновят предоставление медицинских услуг. Будут открыты фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимостью. Восстановят авиасообщение Нур-Султана и Алма-Аты с Кызылорду, Петропавловском, Усть-Каменогорском. Начнут работать рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Сотрудников российского фармгиганта эвакуировали из-за ураганного ветра

02.04 / Лероса хотели вызвать на допрос по делу о видео с братом Ермака

03.04 / Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 45 лет

14.04 / ОП запустила проект по противодействию коронавирусу

14.04 / Рошаль попросил СК прекратить проверку больницы в Уфе из-за заражения коронавирусом

28.04 / Трамп пожелал Ким Чен Ыну «всего хорошего»

30.04 / Японцы попросили Медведеву покинуть страну

21.04 / Бесплатный образовательный марафон для мечтающих начать карьеру в IT девушек запускают в России

05.04 / Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине

29.04 / У нападающего “Ювентуса” в четвертый раз выявлен коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска