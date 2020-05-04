Некоторые страны приступили к ослаблению ограничений из-за COVID-19
04.05.2020, 0:16, Новости дня
С понедельника в некоторых странах смягчают ограничения, которые ввели, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщают информационные агентства.
В Италии открывают бары и рестораны для работы на вынос, стройки, возобновляется промышленное производство. В регионах могут открыть парки и городские сады. Разрешаются индивидуальные тренировки и работа профессиональных спортивных секций, передает РИА «Новости».
В Испании также разрешили работу ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки. Открываются некоторые частные заведения по предварительной записи.
В Бельгии начнут работу компании, которым не нужны непосредственные массовые контакты с клиентами.
Греция отменяет основные ограничения на передвижение граждан внутри своих округов. Возобновляется продажа книг, электронных и спортивных товаров. Начнут работу парикмахерские и службы техосмотра. Открываются церкви для индивидуального поклонения.
На Кипре откроют туристические агентства, большинство розничных магазинов, разрешат религиозные собрания (не более 10 человек), индивидуальные занятия спортом.
В Польше открываются отели и места ночлега, ТЦ, стадионы (разрешена тренировка максиму шести человек).
В ряде регионов Канады уберут полицейские пункты для контроля передвижения, откроют парикмахерские и магазины.
В Армении возобновит работу ряд значимых сфер экономики.
В Казахстане дадут разрешение на уличные тренировки и работу парикмахерских, часть магазинов, возобновят предоставление медицинских услуг. Будут открыты фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимостью. Восстановят авиасообщение Нур-Султана и Алма-Аты с Кызылорду, Петропавловском, Усть-Каменогорском. Начнут работать рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты.
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