Автор серии «Сумерки» Стефани Майер намекнула на продолжение истории

04.05.2020, 0:09, Разное

Автор популярной серии книг «Сумерки» Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение истории. Писательница запустила неизвестный таймер с отсчётом времени и звёздным небом на фоне.

Стефани Майер пока никак не комментировала предстоящую премьеру и даже не обмолвилась и парой слов о том, что произойдёт после отсчёта времени. Поклонники начали сразу же искать подсказки и нашли их в звёздном небе на заднем фоне. Многие вспомнили, как ещё в 2008 году Майер хотела опубликовать новый роман «Солнце полуночи», в котором рассказывается история Эдварда от его же лица. Премьера сорвалась из-за того, что копия рукописи появилась в интернете, и автор решила отказаться от этой идеи и забыть о «Солнце полуночи». Сейчас же таймер со звёздами и популярность «Сумерек» может говорить о намерении Стефани Майер выпустить имеющуюся рукопись.

Несмотря на такие предположения, некоторые поклонники творчества Стефани Майер всё же сомневаются, стоит ли ожидать ещё одну историю из мира вампиров. Всё дело в том, что автор работала над книгой «Гостья», повествующей о пришельцах, захватывающих разум людей и пытающихся таким образом сосуществовать с ними на одной планете. В 2013 году была снята экранизация данного произведения и, возможно, фанатов ждёт сиквел или приквел из этой вселенной.