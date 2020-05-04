«Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону»

04.05.2020, 0:06, Разное

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина.

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — сказал Беляков, добавив, что Мишустин «работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону».

В конце апреля Мишустин сообщил, что заразился COVID-19, и.о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин заверил, что, несмотря на его болезнь, правительство продолжит работу в штатном режиме.

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