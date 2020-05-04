Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников

04.05.2020, 0:00, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала важное заявление о ситуации с пандемией коронавируса в России. По словам эксперта, вариант ослаблений действующих ограничений после 12 мая не исключен, но с уверенностью говорить о подобных мерах пока рано.

Для начала нужно провести оценку эпидемической ситуации, сообщила Попова в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”. При этом возможен и противоположный исход. Специалист подчеркнула, что если граждане в текущий период начнут нарушать режим самоизоляции, то ограничительный меры необходимо будет усиливать. Глава Роспотребнадзора не исключает, что режим самоизоляции может продолжиться вплоть до июня.

Попова добавила, что в сложившихся тяжелых условиях крайне важно, чтобы россияне проявили сознательность и провели майские праздники дома. Шашлыки, отдых на свежем воздухе и прогулки по паркам подождут до лучших времен.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Май 2020 в 1:54 PDT

Стоит отметить, что, несмотря на оптимистичные прогнозы, ситуация с коронавирусом в России выглядит пугающе. За минувшие сутки было зарегистрировано более десяти тысяч новых случаев заражения COVID-19.