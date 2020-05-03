 

Специалисты рассказали о вреде обычных и электронных сигарет

03.05.2020, 23:55, Новости дня

Ученые обследовали сердечно-сосудистые системы у взрослых добровольцев в возрасте от 21 до 45 лет. Обнаружилось, что у тех, кто курит обычные или электронные сигареты, артерии оказались более жесткими.

По словам специалистов, такое состояние артерий может привести к напряжению сердца и повреждению мелких кровеносных сосудов. В будущем это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Во время исследования специалисты собрали у добровольцев образцы клеток, которые выстилают кровеносные сосуды, а затем подвергли клетки флуоресцентному красителю. Этот краситель способен обнаружить молекулу, расширяющую кровеносные сосуды и останавливающую свертывание крови.

В клетках курильщиков (и электронных, и обычных сигарет) вырабатывалось меньше оксида азота. Это указывает на то, что их кровеносные сосуды не способны функционировать нормально.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Общество: Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

13.04 / Кабмин Украины предложил уменьшить объем фонда борьбы с коронавирусом и рассказал, на что пойдут деньги

27.04 / Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

11.04 / Мексика объяснила разногласия с ОПЕК+

02.05 / Илларионов: На совещании Путина с правительством 11 ноября 2019 года он сказал: “Надо немедленно вакцинироваться. Кто не вакцинировался, совершил самоубийство”

05.04 / Подозреваемый в убийстве пяти человек на Рязанщине будет заключен под стражу

01.05 / Армия защищает решение провести выпускную церемонию в Вест-Пойнте

23.04 / Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

06.04 / Илларионов: Патрушев – самый опасный, потому что исповедует теорию превентивной ядерной войны. В этой дискуссии даже Путин оказался на стороне “голубей”

17.04 / Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футбола и в следующем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска