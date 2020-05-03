Специалисты рассказали о вреде обычных и электронных сигарет

03.05.2020, 23:55, Новости дня

Ученые обследовали сердечно-сосудистые системы у взрослых добровольцев в возрасте от 21 до 45 лет. Обнаружилось, что у тех, кто курит обычные или электронные сигареты, артерии оказались более жесткими.

По словам специалистов, такое состояние артерий может привести к напряжению сердца и повреждению мелких кровеносных сосудов. В будущем это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Во время исследования специалисты собрали у добровольцев образцы клеток, которые выстилают кровеносные сосуды, а затем подвергли клетки флуоресцентному красителю. Этот краситель способен обнаружить молекулу, расширяющую кровеносные сосуды и останавливающую свертывание крови.

В клетках курильщиков (и электронных, и обычных сигарет) вырабатывалось меньше оксида азота. Это указывает на то, что их кровеносные сосуды не способны функционировать нормально.