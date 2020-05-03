Специалисты рассказали, какими патогенными микроорганизмами заражены смартфоны

03.05.2020, 23:55, Новости дня

Ученые изучили данные 56 исследований, которые были проведены в 24 странах за последние 15 лет, чтобы разобраться в том, какими патогенными микроорганизмами могут быть заражены современные смартфоны.

Ученые обнаружили в каждом смартфоне по восемь видов микробов. На каждом третьем гаджете было найдено несколько видов золотистого и других стафилококков, а также несколько видов грибков из рода Candida, микрококк и кишечную палочку.

По словам специалистов, телефоны поддерживают одинаковую температуру, они постоянно в карманах, на них попадают капли слюны и пота во время разговора, а также частицы пищи. Это является благоприятной средой для размножения бактерий. Обнаружилось также, что мало пользователей следят за чистотой своих смартфонов. Эксперты рекомендуют ежедневно дезинфицировать свой смартфон.