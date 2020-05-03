Эмили Ратаковски провела необычную свадебную церемонию для своей собаки

03.05.2020, 23:53, Разное

Модель Эмили Ратаковски тщательно ухаживала за своим псом Коломбо как до, так и во время карантина. Накануне звезда и вовсе решила устроить ему свадьбу с соседской корги по имени Хэппи.

В своей недавней публикации в Instagram знаменитость отметила, что вместе с друзьями решила поженить питомцев. Модель объяснила, что женой Коломбо стала собака их супругом Себастьяном Бир-МакКлардом знакомых. О деталях знакомства новобрачных звезда рассказывать не стала. В комментариях к публикации интернет-пользователи предположили, удастся ли ужиться в «браке» питомцу Ратаковски и помеси корги и немецкой овчарки её друзей.

По-видимому, «собачье» торжество прошло в особняке модели в Лос-Анджелесе, куда с возлюбленным она переехала совсем недавно из-за карантина и вспышки коронавируса в Нью-Йорке. Ратаковски и Бир-МакКлард решили завести домашнего питомца летом 2019 года. С тех пор почти каждую неделю папарацци запечатлевали модель в компании любимой собаки.