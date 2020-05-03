 

Мнение: О загадке Украины в сравнении с Россией

03.05.2020, 23:52, Разное

За редким исключением, каждый россиянин твёрдо знает три непреложных факта про соседнюю Украину.

Первый – #Украина является одной из беднейших стран Европы.

Второй – все молодые здоровые украинцы двинули за границу на заработки, дома остались только лентяи, дети да старики.

Третий – украинская власть никуда не годится, ибо ворует, а украинская #медицина являет собой недоразворованные остатки бывшей советской.

Тогда как в России всё ровно наоборот и гораздо лучше. А теперь – два простых графика и один совсем непростой вопрос.

Увидел у тёзки Андрея aillarionov Илларионова тут.

Заболеваемость и смертность CoVID-19 в трёх братских славянских странах в расчёте на 1 млн населения.

Заболеваемость

Смертность

Про Беларусь только ленивый не высказался, что батька всё профукал. Тогда как Украина вроде бы в беспечности по отношению к CoVID-19 замечена не была. Так вот, если всё плохо у наших украинских соседей и лучше всех у нас, то почему же показатели как заболеваемости, так и смертности у России объективно хуже?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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