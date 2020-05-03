 

Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

03.05.2020, 23:30, Новости дня

Российская фармацевтическая промышленность увеличила объемы производства препаратов, применяемых при лечении коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, речь идет в том числе и о препаратах, которые «поступали из-за рубежа». Как сообщил Мурашко, в РФ «очень быстро стали выводить на рынок» разработки, которые «уже были» у фармбизнеса.

«И мы вошли в период … клинических испытаний, клинических исследований для импортозамещения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться к такой ситуации», – сказал он, заявив о «мобилизации до определенного уровня».

Мурашко указал, что проведена «диверсификация», запущены «новые производственные площадки».

Напомним, Мурашко сообщил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В Киево-Печерской лавре подтвердились почти 100 случаев коронавируса

16.04 / Все москвичи с ОРВИ и их родственники будут сидеть две недели на карантине: их приравняли к инфицированным коронавирусом

06.04 / COVID-19 в США. Почти 25 тыс. новых пациентов, около 1 тыс. умерли

20.04 / Вторая смерть от COVID-19 в Харьковской области. Умершая женщина контактировала с первой жертвой

02.04 / Захарова ответила на обвинения ЕС в «дезинформации» о коронавирусе

22.04 / В Украине введут электронный контроль соблюдения самоизоляции вместо обсервации

30.04 / CNN – от «коронавирусного шока» нефть может так никогда и не оправиться

16.04 / Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

17.04 / Гривна к доллару подорожала до 27,20 грн/$

21.04 / Трамп задумался о приостановке импорта нефти из Саудовской Аравии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска