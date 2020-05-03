 

Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

03.05.2020, 23:30, Новости дня

Российская фармацевтическая промышленность увеличила объемы производства препаратов, применяемых при лечении коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, речь идет в том числе и о препаратах, которые «поступали из-за рубежа». Как сообщил Мурашко, в РФ «очень быстро стали выводить на рынок» разработки, которые «уже были» у фармбизнеса.

«И мы вошли в период … клинических испытаний, клинических исследований для импортозамещения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться к такой ситуации», – сказал он, заявив о «мобилизации до определенного уровня».

Мурашко указал, что проведена «диверсификация», запущены «новые производственные площадки».

Напомним, Мурашко сообщил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.



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