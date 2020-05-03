 

Карлсен победил в им же организованном шахматном онлайн-турнире

03.05.2020, 23:30, Новости дня

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational и выиграл его.

В турнире участвовали восемь шахматистов, включая россиянина Яна Непомнящего, передает ТАСС.

В полуфиналы прошли американцы Хикару Накамуру и Фабиано Каруану, китаец Дин Лижэнь и сам Карлсен. В финале норвежец обыграл Накамуру со счетом 2,5:1,5.

Призовой фонд турнира – 250 тыс. долларов, победителю достается 70 тыс. долларов. 



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