 

В украинские школы вернули предмет “Основы семьи” и скандальный “сексистский” учебник

03.05.2020, 23:30, Разное

В школы Украины по решению Министерства образования вернули предмет “Основы семьи”. В прошлом году он вызвал немало споров, которые спровоцировал скандальный “сексистский” учебник.
Известно, программа рассчитана на учеников 10-11 классов, а составил учебное пособие Андриан Буковинский. Он лично рассказал о возвращении предмета в перечень подлежащих к преподаванию, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook. При этом автор подчеркнул, прежде чем его учебник снова попадёт к школьникам Украины, в нём осуществят правки, которые предусмотрели в профильном ведомстве. Уже в скором времени книгу переиздадут новым тиражом, избавив её от строк, вызвавших возмущение общественности. Речь идёт о реакции родителей подростков, появившейся в конце прошлого года, на заявления авторов касательно некоторых социальных тем.

В частности, скандальный “сексистский” учебник, предназначенный для чтения на уроках “Основы семьи”, указывал, что “настоящая жительница не должна спорить”. Кроме того, контрацептивны и преждевременное прерывание беременности в книге назвали “убийством”. Ещё одним спорным заявлением посчитали предположение, что у пар, не имевших интимной близости до свадьбы брак крепче на 50%. Не все также согласны с тем, что “молитва является залогом положительного душевного состояния”.



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