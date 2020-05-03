Помпео: есть весомые свидетельства лабораторного происхождения коронавируса

03.05.2020, 23:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что имеются «огромные свидетельства» того, что коронавирус, ставший источником пандемии, возник в лаборатории в китайском Ухане, а не на расположенном поблизости рынке. При этом он не стал говорить, считают ли США, что вирус был выпущен преднамеренно.

Представители американской разведки на прошлой неделе заявили, что они расследуют, была ли исходная вспышка COVID-19 результатом контакта с дикими животными или лабораторного инцидента в Уханьском институте вирусологии.

«Вспомните, Китай уже заражал мир, и у них уже были лаборатории, не соответствующие стандартам, – заявил Помпео, выступая в программе "На этой неделе" на канале АВС. – Мир не впервые подвергается воздействию вирусов в результате сбоев в китайской лаборатории».

По словам главы американской дипломатии, можно «с высокой степенью уверенности» утверждать, что вирус появился в уханьской лаборатории, которая изучала присутствие вируса в летучих мышах.

«Есть колоссальные свидетельства, указывающие на то, что именно там все началось», – сказал Помпео.

Госсекретарь заявил, что у него нет причин не доверять общему мнению американского разведсообщества, что вирус «не был создан искусственно или генетически модифицирован».

При этом он обвинил Китай в том, что он медлил с тем, чтобы рассказать миру о возникшей угрозе COVID-19.

По его словам, масштаб пандемии не был бы столь большим, если бы Китай не пытался скрывать информацию и вводить в заблуждение. Помпео заявил, что для этого Пекин также использовал ВОЗ в качестве инструмента.

«Мы можем подтвердить, что Компартия Китая сделала все возможное, чтобы мир своевременно не узнал о том, что происходит, – сказал он. – Тому есть множество свидетельств».

Помпео заявил, что американским и другим иностранным ученым не разрешили посетить лабораторию в Ухане, а Китай не предоставил образец оригинального вируса.

«Мы с самого начала говорили, что этот вирус возник в китайском Ухане, – сказал Помпео. – Нас с самого начала это очень огорчало».

Теперь же, по словам госсекретаря, Китай развернул кампанию, направленную на то, чтобы помешать миру расследовать его роль в происхождении пандемии.

«Мы уже видели, что они выгнали журналистов, – сказал Помпео. – Мы видели, что тех, кто пытался сообщить об этом, китайских медиков, заставили замолчать».

«Это классические коммунистические попытки дезинформации, которые привели к огромному риску, – сказал он. – А теперь вы видите сотни тысяч людей по всему миру, включая десятки тысяч в США, [которые подхватили вирус]».

Он сказал, что президент США Дональд Трамп «очень четко заявил», что США «намерены привлечь виновных к ответственности».

«Мы сделаем это в сроки, которые установим сами», – сказал Помпео.